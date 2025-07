La senadora Flavia Delmonte cuestionó las reelecciones indefinidas, denunció la parálisis política en La Costa y pidió un frente amplio para ganar en 2027.

“Esto es un Boca-River político mientras la gente está sumamente desencantada”, lanzó la senadora provincial Flavia Delmonte (Cambiemos – 5ª sección electoral) en un durísimo análisis sobre la situación política bonaerense y local.

En diálogo con AVC Televisión Regional, Delmonte cuestionó el tratamiento exprés de la ley de reelecciones indefinidas en el Senado bonaerense: “Cuando lograron reunir el quórum aprobaron la ley. Ahora apuran para meterla en Diputados. No nos negamos a dar esta discusión, pero debería darse en años no electorales y no a días de una elección”, disparó.

La legisladora también criticó con fuerza la falta de actividad legislativa en el Partido de La Costa. “Tenemos serios problemas en seguridad, tenemos problemas con IOMA. Es una barbaridad que no se quiera hablar de esto. El HCD demuestra que la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

En clave electoral, Delmonte anticipó que ya trabaja en la conformación de un frente amplio de partidos locales, ¿con el objetivo de disputar la intendencia en 2027?. “Es momento de ofrecer un modelo sólido con proyectos reales para la gente”, subrayó. Mientras tanto su correligionario Daniel López visita vecinos modo campaña, aunque los rumores afirman que no está muy convencido de presentarse para renovar su banca de concejal.

📲 Mirá el video completo con todas sus declaraciones en nuestro canal de YouTube 👉 VER VIDEO

Compartir